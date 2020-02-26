Bulancak Belediyesi'nin "Beyaz Masa" birimine günde 100'dan fazla müracaat yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulancak Belediyesi'nin 'Beyaz Masa' birimine günde 100'dan fazla müracaat yapılıyor - Son Dakika

Bulancak Belediyesi'nin "Beyaz Masa" birimine günde 100'dan fazla müracaat yapılıyor

6 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçe Belediyesi'nin vatandaşla olan tüm iletişim ve işlemlerine anında cevap verebilmek için kurulan "Beyaz Masa" birimine günlük 100'den fazla müracaat yapıldığı belirtildi.

Bulancak Belediyesi'nin

Giresun'un Bulancak ilçe Belediyesi'nin vatandaşla olan tüm iletişim ve işlemlerine anında cevap verebilmek için kurulan "Beyaz Masa" birimine günlük 100'den fazla müracaat yapıldığı belirtildi.


Beyaz Masa hizmetinin vatandaşın belediye hizmetlerine erişimi ve taleplerinin çözümü noktasında çok önemli bir görevi olduğunu belirten Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "Beyaz masaya gelen tüm istek, şikayet ve talepler kayıt altına alınarak ve anında değerlendirilerek, ilgili birimlere yönlendirilir ve takibi yapılarak büyük oranda çözümü sağlanır. Günlük 100'ün üzerinde müracaat alınmaktadır. Beyaz masa hizmeti sayesinde vatandaş, en kolay ve hızlı bir şekilde istek ve taleplerini iletme ve çözme imkanı bulmaktadır. Yapılan tüm başvurular kayıt altına alınmakta ve takibi yapılmakta, neredeyse yüzde yüz çözüme ulaştırılmaktadır. Bu oran beyaz masa öncesiyle kıyaslanamaz bile. En önemlisi de, beyaz masa sayesinde vatandaş belediye hizmetlerine 7 gün 24 saat ulaşabilme imkanına sahip olmuştur. Tüm çabamız güzel Bulancak'ımıza ve Bulancak halkına daha fazla ve daha iyi hizmet sunabilmektir" dedi. - GİRESUN

Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:16:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulancak Belediyesi'nin "Beyaz Masa" birimine günde 100'dan fazla müracaat yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]