Bulancak Belediyesi uyarıları dinlemeyen vatandaşlara meydanı kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulancak Belediyesi uyarıları dinlemeyen vatandaşlara meydanı kapattı - Son Dakika

Bulancak Belediyesi uyarıları dinlemeyen vatandaşlara meydanı kapattı

6 saat önce

Bulancak Belediyesi Korona virüs kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen meydan, park gibi alanlarda toplanmaya devam eden vatandaşların toplanmasını önlemek amacıyla sınırlama tedbirleri almaya başladı.

Bulancak Belediyesi uyarıları dinlemeyen vatandaşlara meydanı kapattı, System.String[]

Bulancak Belediyesi Korona virüs kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen meydan, park gibi alanlarda toplanmaya devam eden vatandaşların toplanmasını önlemek amacıyla sınırlama tedbirleri almaya başladı.


Bulancak Cumhuriyet Meydanında insanların toplanmasını ve oturmasını sınırlamak için Belediye Zabıta ekiplerince oturma gurupları etrafına emniyet şeridi çekilirken, vatandaşların ve özellikle yaşlıların zaruri ihtiyaçlar dışında gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları, topluluk oluşturacak şekilde bir araya gelmemeleri istendi. - GİRESUN

Bulancak, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:22 Kaynak: İHA

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