Bulancak Belediyesinin biyolojik atık su arıtma tesisi çalışmaları - Son Dakika

Bulancak Belediyesince geçen yıl 5 milyon metreküp atık suyun arıtma işleminin yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da tek biyolojik atık su arıtma tesisinin Bulancak ilçesinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, çevre kirliliğinin önlenmesi maksadıyla kurulan tesiste 2019'da 5 milyon metreküp atık suyun arıtılarak temiz olarak deşarjının sağlandığı ifade edildi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce yine geçen yıl, 4 bin metre yeni içme, 5 bin 500 metre yağmur ve kanalizasyon hatları ile bir atık su terfi istasyonu rehabilitasyonu imalatı yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atık sulardan 372 numune alınarak kontrol edilmiştir. 2019 yılında bin 33 yeni içme suyu abonesi yapılırken, bin 170 su sayacı yenilenmiş, bin 200 kanalizasyon arızasına ve bin 140 içme suyu arızasına müdahale edilerek imalat işlemi gerçekleştirilmiştir."