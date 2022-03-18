Bulancak Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi seçimleri yenilenecek - Son Dakika

Bulancak Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, mahkeme kararınca genel kurulun iptal edildiği, seçimlerin yeniden yapılacağını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 8 ay önce gerçekleşen genel kurulda 18 oyun işaretli, 1 oyun ise aynı renkten bir zarfa çift atılması nedeniyle geçersiz sayıldığını anımsattı.

Geçersiz sayılan oylar için mahkemeye başvurduklarını ifade eden Yıldız, bu süreç içerisinde kooperatifin yönetimine kayyum atandığını belirtti.

Bulancak Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "Bulancak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 25 Temmuz 2021 tarihli Genel Kurul kararının iptali ile aynı tarihte yapılan seçimi beyaz listede yer alan adayların kazandığının tespiti ve tesciline." karar verdiğini aktaran Yıldız, karşı listenin mahkemenin kararına itiraz ettiğini kaydetti.

Yıldız, Bölge Adliye Mahkemesi'nin yerel mahkemenin kararındaki tescil kararını kaldırdığını aktararak, "Dolayısıyla o gün yapılan seçim iptal edilmiş oldu. Bu sonuca itiraz edilmediği takdirde yeniden seçim kararı alınacak. Biz ilk günkü gibi yine sahalarda olacağız. Bulancaklı esnaflarımızın desteğiyle birlikte tıpkı esnaf odası seçimleri gibi yenilenecek olan bu seçimi de tekrar kazanacağız." açıklamasında bulundu.