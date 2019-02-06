Son Dakika Haberleri: Bulancak İlçesine Oto Galericiler Sitesi Yapılıyor

Bulancak İlçesine Oto Galericiler Sitesi Yapılıyor

2 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde, belediye tarafından oto galericiler sitesinin yapımına başlandığı bildirildi.

Bulancak İlçesine Oto Galericiler Sitesi Yapılıyor, System.String[]
Giresun'un Bulancak ilçesinde, belediye tarafından oto galericiler sitesinin yapımına başlandığı bildirildi.

Belediye başkanı Recep Yakar, yaptığı yazılı açıklamada, Pazarsuyu mevkinde bulunan 10 dönümlük alana oto galericiler sitesinin yapımının planlandığını belirtti.

İnşa çalışmalarına başlandığını ve çalışmaların hızlı şekilde tamamlanacağını aktaran Yakar, şehir içinde bulunan oto galericilerinin bu alanda toplanacağını ifade etti.

Yakar, şunları kaydetti:

"Bulancak ilçemizin önemli sorunlarından birini daha rafa kaldırmış olacağız. Hem oto galerici esnafımız rahatlayacak hem de şehir rahat bir nefes almış olacak. Bulancak trafiğini de rahatlatacak bir gelişme olan oto galericiler sitemiz ilçemize ve galerici esnafımıza şimdiden hayırlı olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Recep Yakar, Giresun, Bulancak, Güncel
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