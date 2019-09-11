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Bulancak İskelesi'nde intihar

27 dakika önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde iskeleden kendini denize bırakan bir kişi intihar etti.

Bulancak İskelesi'nde intihar, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde iskeleden kendini denize bırakan bir kişi intihar etti.


Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde iskeleye gelen Köksal Ay (57), bir süre sonra kimsenin olmadığı kısımdan kendini suya bırakarak yaşamına son verdi. İskele üzerinde balık tutan ve gezinti yapan vatandaşların Köksal Ay'ın cansız bedenini suyun üzerinde görmesinin ardından olay yerine çağırılan itfaiye ve sağlık ekiplerinin sudan çıkardığı Ay'ın yapılan ilk müdahalenin ardından hayatını kaybettiği belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - GİRESUN

Bulancak, Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:55 Kaynak: İHA
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