Bulancak Kaymakamı Tuna: "Savcılığımız marifetiyle soruşturma çok yönlü yürütülüyor" - Son Dakika

Bulancak Kaymakamı Tuna: "Savcılığımız marifetiyle soruşturma çok yönlü yürütülüyor"

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cesedine ulaşıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cesedine ulaşıldı.

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İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün saat 06.00'dan itibaren devam edildi.

Arama çalışmalarına, altışar kişilik JÖH ve asayiş timi, AFAD ve AKUT ekipleri, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpeği, 170 personel ile kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu İkra Nur'un cesedi, İcilli köyünün yaklaşık 4 kilometre aşağısındaki dere yatağında bulundu.

İkra Nur'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Giresun A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

"Olayın tüm yönleriyle soruşturması savcılığımızca devam edecek"

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, İkra Nur'un cesedinin dere yatağında bulunduğunu söyledi.

Savcılık marifetiyle soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğüne dikkati çeken Tuna, "O bölgede çok yönlü arama faaliyetleri 2 gündür devam ediyordu. Olayın tüm yönleriyle soruşturması savcılığımızca devam edecek." dedi.

Tuna, gazetecilerin İkra Nur'un ölümüne ilişkin bulgularla ilgili sorusuna, "Şu saatte söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametine sakınca getirebilir. Bu konularla ilgili şu an yorum yapmamız doğru değil arkadaşlar." yanıtını verdi.

Cesedin bulunduğu noktayla ilgili soru üzerine Tuna, İkra Nur'un cesedinin dere yatağında bulunduğunu anımsattı. Tuna, "Suyun içinde. Orada su derinliği çok fazla değil. Yüzeyle taban birbirine çok yakın." ifadelerini kullandı.

Tuna, İkra Nur'u arama çalışmalarında canla başla çalışan herkese teşekkür etti.

Bulancak, İkra Nur, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:02 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulancak Kaymakamı Tuna: 'Savcılığımız marifetiyle soruşturma çok yönlü yürütülüyor' - Son Dakika

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