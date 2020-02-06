Bulancak'ta fırtına - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulancak'ta fırtına - Son Dakika

Bulancak'ta fırtına

7 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu.

Bulancak'ta fırtına, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu.


Bugün etkili olan fırtına Bulancak'ta hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgardan dolayı Orta Camii mevkinde park halindeki 34 RT 1956 plakalı aracın üzerine ağaç devrildi. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda şans eseri araç içerisinde kimsenin olmadığı ifade edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri motorlu testere aracılığıyla ağacı keserek yolu ulaşıma açtılar.


Üzerine ağaç devrilen araçta ağır hasar oluştuğu belirtildi. - GİRESUN

Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Giresun'da heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı
Türkiye, Van'daki çığ felaketini konuşurken Giresun'dan gelen görüntü dehşete düşürdü Habertürk TV, çığ felaketi iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan özür diledi Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük

Son Dakika Haberleri
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile ilk kez görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 21:49:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulancak'ta fırtına - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]