Bulancak'ta "Hayat Doğada Güzel" projesi uygulanacak - Son Dakika

Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut, hazırladıkları "Hayat Doğada Güzel" projesinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edildiğini bildirdi.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun Bağımlılıkla Mücadele Derneği ile ortak hazırladıkları proje ile ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik teknoloji bağımlılığı, dijital ortamların güvenli kullanımı konularında bilgilendirici çalışmalar gerçekleştirileceğini belirtti.

Proje kapsamında çocukların kendilerine yeni ilgi alanları oluşturmaları için doğada yapılan bilim, akıllı tarım uygulamaları, sanat ve spor etkinliklerinin de organize edileceğini vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza ve ailelerine sadece teknolojinin, teknoloji bağımlılığının ne olduğunun anlatılması yeterli olmayacaktır. Bunun yanında teknolojinin nasıl üretici bir şekilde kullanılacağı, bunun çocukların sağlığına, akademik ve sosyal hayatlarına nasıl katkı sunacağı da pratik olarak gösterilecek. Ailelere yönelik de bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bilim, sanat, spor ve oyun alanlarında etkinliklerin olduğu doğa kampı yapılacak. Akıllı tarım uygulamaları yoluyla üretime yönelik doğru teknoloji kullanımı örnekleri oluşturulacak."