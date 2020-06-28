Bulancak'ta kaybolan İkranur'u arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bulancak İcilli köyünde hayvanları otlanan hayvanları almaya giden İkranur Tirsi'den (7) saatlerdir haber alınamıyor.



Edinilen bilgilere göre Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde akşam üzeri bahçede otlayan hayvanlarını arkadaşlarıyla birlikte almaya giden 7 yaşındaki İkranur Tirsi, ben hayvanları alıp gelirim dedikten sonra ortadan kayboldu. Aradan geçen süre zarfında gelmeyen İkranur'u merak eden yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Arama çalışmaları başlatılan köyde yaklaşık 15 hektarlık alan AKUT'un da olay yerine gelmesiyle tarandı ancak küçük kızdan henüz bir haber alınamadı. Arama çalışmalarının devam ettiği köyde minik İkranur'un izine rastlanmaya çalışılıyor. - GİRESUN