Bulancak'ta Kovanlık-Aydındere yolunun ihalesi gelecek ay yapılacak - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun'un Bulancak ilçesindeki iki beldenin ulaşımını sağlayan Kovanlık-Aydındere yolunun ihalesinin 8 Aralık'ta gerçekleşeceğini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandan bu yana çözüme kavuşması beklenen Kovanlık-Aydındere yolu için yapılan girişimlerden sonuç aldıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştüklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Halkımızın yoğun talebi ve bizim de bu taleplerin her daim takipçisi ve destekçisi olarak gerekli girişimlerde bulunmamız neticesinde Kovanlık-Aydındere yolu ihale tarihinin 8 Aralık 2021 olarak belirlendiğini, milletimizle birlikte paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da hemşehrilerimize sözünü verdiği bu yol, Kovanlıklı ve Aydındereli hemşehrilerimize üst seviyede ulaşım imkanı sağlayacak olup güzergahta meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçecektir."

Aydın, destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Bakan Karaismailoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'na da teşekkür etti.