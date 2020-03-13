Bulancak'ta yeni belediye binası ve kent meydanı projesi kapsamında eski hükümet konağı binasının... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulancak'ta yeni belediye binası ve kent meydanı projesi kapsamında eski hükümet konağı binasının... - Son Dakika

Bulancak'ta yeni belediye binası ve kent meydanı projesi kapsamında eski hükümet konağı binasının...

6 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde uzun yıllar Kaymakamlık, Adliye ve resmi dairelere hizmet veren eski hükümet konağının yıkımına başlandı.

Bulancak'ta yeni belediye binası ve kent meydanı projesi kapsamında eski hükümet konağı binasının..., System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde uzun yıllar Kaymakamlık, Adliye ve resmi dairelere hizmet veren eski hükümet konağının yıkımına başlandı.


İlçede 1958'den 2019 yılına kadar hizmet veren Hükümet Konağı'nın yıkımına Bulancak Belediyesi tarafından başlandı.


Yapılan yıkımla ilgili bilgi veren Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "Yeni kent meydanı ve yeni Belediye Hizmet binası Projesi kapsamında başlatılan eski Hükümet Konağı 1958 yılında yapılmış ve 2019 yılına kadar hizmet vermişti. Yıkım çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanarak yerine proje kapsamında yeni belediye hizmet binası inşa edilecek. Yeni belediye binasının yapılmasının ardından mevcut belediye binası da yıkılarak kazanılan alanda yeni kent meydanı oluşturulacak. Bulancak'ta yeni dönem olarak nitelendireceğimiz en önemli projelerden biri olan yeni belediye hizmet binası ve kent meydanı düzenlemesi eski hükümet konağının yıkılmaya başlamasıyla start almıştır. Bu proje hızlı bir şekilde sürdürülecek ve 2022 sonunda tamamlanmış olacaktır. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi. - GİRESUN

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:59 Kaynak: İHA
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