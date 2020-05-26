Bulancaklı vatandaşlar balkonlarda yöresel halk oyunları oynadı - Son Dakika

Bulancaklı vatandaşlar balkonlarda yöresel halk oyunları oynadı

GİRESUN - Giresun'da Bulancak Belediyesi tarafından belediye hoparlörlerinden yapılan yöresel müzik dinletisine belediye işçileri ve balkonlardaki vatandaşlar eşlik etti.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bulancak Belediyesi tarafından belediye hoparlörlerinden Giresun karşılaması, horon ve erik dalı gibi oyun havaları dinletisi gerçekleştirildi.

Bulancak Belediyesi içinde bulunduğumuz zorlu günler sebebiyle vatandaşlara moral vermek için herkesi balkonlara müziğe eşlik etmeye davet etti. Vatandaşlar balkonlarda oyun havaları eşliğinde oynarken belediye temizlik işçileri sokaklarda Giresun karşılaması ve erik dalı oynadılar.

Belediye temizlik işçileri sokaklarda ovun havaları oynarken küçük bir çocuk ise evinin balkonunda oynayarak onlara eşlik etti. Vatandaşlar belediyenin müzik etkinliğinden son derece memnun olduklarını belirttiler.