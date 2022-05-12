Bulanık "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi - Son Dakika
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Bulanık "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

12.05.2022 19:39
Bulanık "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde Said Nursi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Said Nursi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Fuarı ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, hazırlanan projeleri inceledi, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Okulda bilimsel projelerin yapıldığına dikkati çeken Aral, şöyle konuştu:

"Günümüzde ekonomik, siyasal ya da sosyal gücün yanında bilim, dünyayı yöneten en önemli unsur. Teknoloji alanında dünyaya hakim olan toplumların ciddi anlamda diğer alanlarda da hakim olduklarını ve kültür transferini gerçekleştirdiklerini görebilmekteyiz. Burada da öğrencilerimizin bilimsel deneylerle birlikte birçok çalışmayı ortaya koyduklarını gördük. Öğrencilerimizin ne kadar yetenekli ne kadar çalışkan ne kadar gayretli olduklarını burada gördük."

Said Nursi Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Al ise bilim ve sevginin paylaştıkça güzel olduğuna ifade etti.

"Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir." diyen Al, şöyle konuştu:

"Bilim fuarları, genç beyinlerin, bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknik buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Unutmamalıyız ki eğitim sevgidir, mutluluktur, bilimdir, bilim ve sevgi ise paylaşıldıkça çoğalan bir değerdir."

Sergiye, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Anadolu Lisesi, Bilim Fuarı, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi - Son Dakika


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