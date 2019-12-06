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Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Bulut, gazetecileri ziyaret etti
6 saat önce
Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, kentte görev yapan gazetecileri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:42 Kaynak: AA
Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, kentte görev yapan gazetecileri ziyaret etti.
Ziyareti sırasında konuşan Bulut, ilçedeki hizmetlerin vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğini söyledi.
İlçede eğitim ve sağlık alanında birçok kamu yatırımının tamamlandığını ifade eden Bulut, köylerde parke taşı döşemesi ve asfalt alanında önemli hizmetlerin yapıldığını aktardı.
Mahallelerin su ihtiyacının karşılanması için sürdürülen çalışmalara da değinen Bulut, ilçe teşkilatı olarak vatandaşları ziyaret ederek yapılan hizmetleri anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.
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