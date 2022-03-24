Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Bulut, yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Bulut, yaşlıları ziyaret etti

24.03.2022 21:05
Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Bulut, yaşlıları ziyaret etti

Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, yönetimiyle "Yaşlılar Haftası" münasebetiyle yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, yönetimiyle "Yaşlılar Haftası" münasebetiyle yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Bulut, ilçe merkezindeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Salgın sürecinde yaşlıları korumak amacıyla kendileriyle çok fazla bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Sosyal devlet olmanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle yaşlılarımızın tüm taleplerini, sıkıntılarını gidererek, hayatlarını kolaylaştırma konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gayret gösteriyoruz. Yaşlılarımızın, engellilerimizin ve yardıma muhtaç olan tüm vatandaşlarımızın daima yanlarında olacağız."

Yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren yaşlılar ise Bulut'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran Açıklaması AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran Açıklaması

AK Parti, Hisarcık, Bulanık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Bulut, yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Fransız basını açıkladı! İste Kerem Aktürkoğlu'nun bilinmeyen hikayesi
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın beşten büyük olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Takımda yeni düzenleme! Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:25 Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 21:12:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Bulut, yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement