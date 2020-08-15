Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, yapılan hizmetleri anlattı - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, gazetecilere, ilçede yapılan çalışmaları anlattı.

İlçede görev yapan gazetecileri ziyaret eden Bulut, AK Parti hükümetleri döneminde ilçedeki birçok eksiğin giderildiğini ve ilçede önemli hizmet ve yatırımların yapıldığını söyledi.

İlçe halkının dünyada ve Türkiye'deki gelişmelere kapalı kalamayacağını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Kayyum döneminde ilçede en büyük sorunlarımız olan su, altyapı ve yol çalışmalarına 2017 yılından beri başlanmış ve son aşamaya gelinmiştir. Halkımızdan sabır istiyoruz. Bulanık yeni hükümet konağına, sosyal tesislere ve birçok hizmete kavuşacak. İlçemize doğal gaz gelecek. İhalesi yapıldı. Köylerimizde asfalt çalışmaları ve parke taşı çalışmalarına başlandı. Bulanık halkı en güzel hizmetlere layıktır."