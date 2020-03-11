Bulanık Anadolu Lisesi öğretmenlerinde örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık Anadolu Lisesi öğretmenlerinde örnek davranış - Son Dakika

Bulanık Anadolu Lisesi öğretmenlerinde örnek davranış

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Anadolu Lisesinde görevli idareci ve öğretmenler, elbirliğiyle okullarını boyayarak örnek bir davranışa imza attılar.

Bulanık Anadolu Lisesi öğretmenlerinde örnek davranış, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Anadolu Lisesinde görevli idareci ve öğretmenler, elbirliğiyle okullarını boyayarak örnek bir davranışa imza attılar.


Bulanık Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, okulun boyası ve eksikliklerinin giderilmesi için çalışma yaptı. Öğrencilerin daha temiz ortamda eğitim görmeleri için çaba harcayan öğretmenler, temin ettikleri boya ve fırçalarla sınıflarda ve okulun iç duvarını boyayarak daha sonra okul pansiyonunu salgınlara karşı detaylı temizlik ve dezenfekte işleminden geçirdi.


Bulanık Anadolu Lisesi Müdürü Murat Ünal, öğretmenlerle birlikte okulu elbirliğiyle güzelleştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Amacımız, çocuklarımızın iyi bir okulda eğitim öğretim almalarıdır. Boya fikrini öğretmen arkadaşlarımızla konuştuk, ekip ruhu içerisinde çalışıyoruz. Öğrencilerimizi güzel bir ortamda karşılayalım istedik, cıvıl cıvıl bir okul olsun istedik, onun için çalışıyoruz. Burada eğitim öğrenim gören çocuklar özel çocuklar. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz özel. O yüzden bu çocuklarla çalışmak herkese nasip olmaz" diye konuştu. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
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