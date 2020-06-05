Bulanık Belediyesi geri dönüşümde tasarruf sağlıyor - Son Dakika

Muş'un Bulanık Belediyesi, ilçede yürüttüğü geri dönüşüm çalışmalarıyla 4 milyon liralı tasarruf sağladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bir çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Çalışmalarda en çok tasarrufa dikkat ettiklerini anlatan İlidi, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla bozulan, alt yapısı tamamlanmış yerlerden çıkan taşları nasıl dönüştürebileceğimiz noktasında çalışma yürüttük. Çıkan neticede basit bir sistemle alt yapıda yollardan çıkan kilitli parke taşlarımızı basit bir elek sistemi ile eliyoruz. Gerek kilitli parke taşı, gerek bordür, gerek oluk taşı, gerekse altından çıkan mıcır toprak noktasında bile tasarrufa gidip bunu ekonomiye kazandırıyoruz. Yaklaşık 4 milyonluk bir tasarruf sağlıyoruz. 4 milyon küçük bir rakam gibi gelebilir ama ilçemiz ölçeğinde çok büyük bir rakam."