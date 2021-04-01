Bulanık Belediyesi parke taşı ihalesi yaptı - Son Dakika

Muş'un Bulanık Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokakların yenilenmesi amacıyla parke taşı ihalesi yaptı.

Belediye toplantı salonunda Zabıta Müdürü Doğan Karabalık başkanlığında yapılan ihaleye, basın mensupları ile firma temsilcileri katıldı.

Yaklaşık maliyeti 2 milyon 131 bin 280 lira olan ihaleye 12 firma teklif sundu. İhale komisyonu yapacağı incelemenin ardından ihaleyi kazanan firmayı açıklayacak.

Karabalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, işi alacak firmanın standartlara ve tekniğe uygun olarak hizmetleri gerçekleştirmesini arzuladıklarını belirtti.

Bugüne kadar hiçbir şaibeye meydan vermeyerek şeffaf ihaleler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu durum yaptığımız işleri ne kadar doğru ve kanuni yaptığımızı gösteriyor. Bundan sonraki tüm ihaleler de bu şekilde sonuçlandırılacaktır. İlçedeki muhtelif cadde ve sokakları güzelleştirmek için bu gibi çalışmalarımız sürecek." dedi.