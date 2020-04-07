Bulanık Belediyesi, sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde, koronavirüs nedeniyle kafe ile restoranların faaliyetlerinin azalması, vatandaşların da evlerinden çıkamamasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına belediye ekipleri sahip çıktı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin talimatıyla çalışma başlatan ekipler, kedi ve köpeklerin bulunduğu park, bahçe ve caddelere yiyecek ve su bırakıyor.

İlidi, yaptığı açıklamada, belediye olarak bu zor günlerde sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi.

Virüs salgını nedeniyle vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirten İlidi, "Bu çalışmalarımıza sokakta yaşamlarını sürdüren hayvanlarımızı da dahil ediyoruz. Ekiplerimizle sokak hayvanlarına yönelik daha önce de sürdürülen beslenme çalışmalarını, koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar gönüllü vatandaşlarımızın da desteğiyle devam ettireceğiz. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için canla başla çalışıyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Koronavirüse karşı her türlü olumsuzluğu azaltana kadar görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz."