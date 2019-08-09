Son Dakika Haberleri: Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası

1 saat önce

Muş'un HDP'li Bulanık Belediyesinin kasasından 6 bin lira çalındığı iddia edildi.

Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası, System.String[]
Muş'un HDP'li Bulanık Belediyesinin kasasından 6 bin lira çalındığı iddia edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında HDP'nin yönetimi devraldığı belediyenin kasasından farklı tarihlerde hırsızlıklar yapıldığı belirlendi.
Seçim sonrasında farklı tarihlerde kasadan 4 bin 500 ve 1500 liranın çalınmasıyla ilgili Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Başsavcılığın, soruşturma kapsamında bazı belediye çalışanlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.
Halkların Demokratik Partisi, Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde baskı, zorlama, sürgün ve mobbing iddiası
Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'dan yanıt Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:14:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]