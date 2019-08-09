Son Dakika Haberleri: Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası
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Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası

29 dakika önce

Muş'un HDP'li Bulanık Belediyesinin kasasından 6 bin lira çalındığı iddia edildi.

Muş'un HDP'li Bulanık Belediyesinin kasasından 6 bin lira çalındığı iddia edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında HDP'nin yönetimi devraldığı belediyenin kasasından farklı tarihlerde hırsızlıklar yapıldığı belirlendi.
Seçim sonrasında farklı tarihlerde kasadan 4 bin 500 ve 1500 liranın çalınmasıyla ilgili Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Başsavcılığın, soruşturma kapsamında bazı belediye çalışanlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.
Halkların Demokratik Partisi, Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:43 Kaynak: AA
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