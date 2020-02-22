Bulanık Belediyesinde trafik toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık Belediyesinde trafik toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bulanık Belediyesinde trafik toplantısı yapıldı

7 saat önce

Bulanık Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Mehmet İlidi, ilçe genelinde taşımacılık yapan firma sahipleriyle trafik kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yaptı.

Bulanık Belediyesinde trafik toplantısı yapıldı, System.String[]

Bulanık Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Mehmet İlidi, ilçe genelinde taşımacılık yapan firma sahipleriyle trafik kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yaptı.

Belediyede düzenlenen toplantıda konuşan İlidi, İçişleri Bakanlığı onayıyla "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi"nin uygulamaya konulduğunu anımsatarak, trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak yapılan kural ihlalleri ve bu ihlallerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik güvenlik sistemi yaklaşımı benimsendiğini belirtti.

İlidi, "Kaza nedenli ölüm oranlarının ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi hedeflenerek toplumsal ve kamusal güvenliği tehdit eden risklerin ortadan kaldırılması için önlemler alınmasına karar verildi." dedi.

Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik personelleri katılımcılara yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Garnizon Komutanı Kıdenmli Binbaşı İsmail Horzum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, jandarma trafik ekipleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve otobüs firma temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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