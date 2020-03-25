Bulanık Belediyesinden çevre temizliği - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, baharın gelmesiyle temizlik çalışmalarına ağırlık verdi.



Bulanık Belediyesi ekipleri, karların erimesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte şehir merkezi, mahalle, sokak ve caddelerde çevreyi olumsuz etkileyen tüm alanlarda çöp atıkları ve kül yığınlarını temizlemeye başladı. Şehir merkezinde kışın ana caddelerde ve sokaklarda biriken kül yığınlarını iş makineleri ile toplayan temizlik personelleri, atıkları ilçe dışına taşıdı. Halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda Sağlık Bakanlığının belirttiği temizlik şartlarına uygun hareket eden Bulanık Belediyesi, temizlik çalışmalarını aksatmadan 7/24 saat yerine getiriyor.



Yapılan temizlik çalışmalarının kısa sürede bitirileceğini belirten belediye yetkilileri, bu kapsamda ana caddelerin köpüklü ve tazyikli su ile yıkandığını söyledi. - MUŞ