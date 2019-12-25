Bulanık Belediyesinden yol yapım çalışması - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi tarafından yol yapım ve genişletme çalışması başlatıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından Bulanık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'nin talimatıyla ilçede yol yapım ve genişletme çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Bulanık Belediyesi ekipleri ilk olarak Şehit Üsteğmen Suat İshakoğlu Caddesi, Şehitlik Mahallesi ve TOKİ yolunda çalışma başlattı. Bulanık Belediyesi teknik personelleri ile birlikte inceleme yapan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi; Şehit Üsteğmen Suat İshakoğlu Caddesi, Şehitlik Mahallesi ve TOKİ yolu çalışmalarını yerinde inceledi.



Yol bakım ve genişletme çalışmaları hakkında bilgi alan İlidi, "Bulanık'ta geçen yıllarda yapılan altyapı çalışmalarından sonra yollarda meydana gelen bozulmalar nedeniyle vatandaşlarımız sıkıntı çekiyordu. Amacımız vatandaşların mağdur edilmemesidir. Bu amaçla ihaleyi alan firma çalışanları ve belediye personellerinin işlerini en iyi şekilde sürdürmelerini istiyoruz" dedi. - MUŞ