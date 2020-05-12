Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Arslan, hemşireleri unutmadı - Son Dakika

Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, Hemşireler Günü dolayısıyla hastanede özveriyle çalışan hemşirelerin gününü kutladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden ve hastanede görevlerinin başında bulunan hemşireleri ziyaret eden Arslan, günlerini kutlayarak hemşirelere çeşitli hediyeler verdi.

Arslan, yaptığı açıklamada, sağlık ordusunun vazgeçilmezi, gece gündüz demeden bu sürede özverili ve fedakarca mücadele eden hemşirelerin yarınlara umut olduğunu belirtti.

Bulanık Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşe Zırhlı ise hemşireliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getirerek, Hemşireler Günü'nü kutladı.