Bulanık Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Bulanık Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, Hükümet Konağı binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, Hükümet Konağı binası inşaatında incelemelerde bulundu. Geçen yıl İçişleri Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan binaki çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi elen İlidi, inşaatın kısa sürede bitirilmesi talimatını verdi. Yeni hizmet binasının yakın zamanda faaliyete gireceğini ifade eden İlidi, "Yeni hizmet binası 4 bin 400 metrekarelik alana kurulacak. İnşaat bittiğinde binada Kaymakamlık ve Nüfus Müdürlüğü olmak üzere çok sayıda kamu kurumu hizmet verecek." dedi. İlidi, binanın tamamlandığında mimarisi ve estetiğiyle ilçeye yakışır bir Hükümet Konağı olacağını aktardı.

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