Bulanık Kaymakam İlidi'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam İlidi, mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayramı evde geçireceklerini belirtti.

Kovid-19 ile mücadelede, titizlikle yürütülen çalışmalara halkın desteği, sağduyusu ve sabrıyla olumlu sonuçlar alındığını ifade eden İlidi, şunları kaydetti:

"Millet olarak her türlü zorluğun üstesinden gelmiş, birlik beraberliğimizle şanlı tarihimizde nice zaferler kazanmış bir milletiz. Bu nedenlerle bu bayramda sevdiklerimizin yanında olamasak da gönüllerimiz bir. Gönül hanelerimizin her zamankinden daha şen, her zamankinden daha kalabalık olacağı bir bayram dilerim."