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Bulanık Kaymakamı İlidi: "Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, yine olsa eminim yine aynısını yaparız" - Son Dakika

Bulanık Kaymakamı İlidi: "Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, yine olsa eminim yine aynısını yaparız"

16 Temmuz 2021 Cuma 10:38
Bulanık Kaymakamı İlidi:

MUŞ (İHA) – Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde, "Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen bu darbe kökü dışarıda olan, dış mihrakların desteklediği bu darbe şükür ki gerçekleşmedi.

MUŞ (İHA) – Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde, "Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen bu darbe kökü dışarıda olan, dış mihrakların desteklediği bu darbe şükür ki gerçekleşmedi. Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, binleri aşkın gazimiz oldu. Yine olsa eminim yine aynısını yaparız" dedi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında beraberindekilerle birlikte Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif programına katıldıktan sonra şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Akşam saat 20.00'de Bulanık Kaymakamlığı önünde düzenlenen anma programına ise halkın katılımı yoğun oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Kaymakam İlidi, "Bugün burada 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi bayramımızı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Ülkemiz kurulduğu günden beri birçok darbe girişimiyle karşı karşıya geldi. 1960'da, 1980'de, 1971'de, 1997'de ve ne yazık ki 2016'da çeşitli darbe girişimleri ile karşı karşıya kaldı. Diğer darbeler başarılı idi fakat 5 yıl önceki darbe Cumhurbaşkanımızın iradesi ve halkımızın güçlü duruşuyla püskürtüldü. Hepimiz videolardan izledik. Kadınlarımız, annelerimiz, gençlerimiz tanklara karşı durdu, tankların üzerine atladı. Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen bu darbe kökü dışarıda olan, dış mihrakların desteklediği bu darbe şükür ki gerçekleşmedi. Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, binleri aşkın gazimiz oldu. Yine olsa eminim yine aynısını yaparız. Çünkü insanımız artık anladı. 80'de olanı, 60'da olanı her darbe bizi on yıl geriye götürdü. Bunlardan çıkarım yapmamız gerekiyor. Hiçbir zaman irademizi kimseye teslim etmemiz gerekiyor. Din istismarcılardan uzak durmak gerekiyor. Milli birlik duygusuyla hareket etmemiz gerekiyor. Demokrasinin en güçlü kazanım olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu duygu, düşünceler içerisinde ülkemizin bir daha böyle darbelerle karşı karşıya kalmamasını dileyerek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyor, milli birlik beraberliğimiz daim olsun, semalarımız ezansız, selasız kalmasın diyorum" dedi.

Program sinevizyon gösterileri ve "Geceden Şafağa 15 Temmuz" belgeseli ile devam etti. Gece yarısı saat 00.13'de okunan salalarla birlikte etkinliklere demokrasi nöbetiyle devam edildi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Türker, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Daştan, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ

Bulanık Kaymakamı İlidi: Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, yine olsa eminim yine aynısını yaparız
Bulanık Kaymakamı İlidi: Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, yine olsa eminim yine aynısını yaparız
Bulanık Kaymakamı İlidi: Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, yine olsa eminim yine aynısını yaparız
Bulanık Kaymakamı İlidi: Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, yine olsa eminim yine aynısını yaparız
Bulanık Kaymakamı İlidi: Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, yine olsa eminim yine aynısını yaparız
Bulanık Kaymakamı İlidi: Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, yine olsa eminim yine aynısını yaparız
Bulanık Kaymakamı İlidi: Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, yine olsa eminim yine aynısını yaparız

15 Temmuz, Bulanık, Şehit, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bulanık Kaymakamı İlidi: 'Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, yine olsa eminim yine aynısını yaparız' - Son Dakika


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