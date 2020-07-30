Bulanık Kaymakamı İlidi'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlidi, mesajında, insanların sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla kaynaştıran, birlik ve beraberlik ruhunu geliştiren, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma hislerinin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kurban Bayramının cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulup milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği, gönül birliği oluşturduğu günlerden biri olduğunu kaydeden İlidi, şunları kaydetti:

"Bu bayram sevincinin ailemizle, dostlarımızla, komşularımızla, kapısının çalınmasını bekleyen kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle yaşamanın birlik ve beraberlik duygularımızı arttıracağına inanıyorum. Hep beraber dünyaca zor günlerden geçtiğimiz pandemi sürecini unutmadan sosyal mesafeyi koruyarak, hijyen kurallarına gereken özveriyi kendimizin ve ailemizin sağlığı için gösterelim. İlçemizde vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzur içinde geçirebilmeleri için gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Bayramda görev başında olan tüm güvenlik görevlilerimize, sağlık personellerimize, mesai yapacak olan bütün çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar dilerim. Bu düşüncelerle Bulanıklı hemşehrilerimizin, Kurban Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının baki olduğu bu günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum."