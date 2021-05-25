Bulanık Kaymakamı İlidi, esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında iş yeri sahiplerine bilgi veren İlidi, ilçenin hak ettiği yere gelmesi için çalışmaları gece gündüz sürdüreceklerini söyledi.

Esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm üretilmesi konusunda gayret edeceklerini dile getiren İlidi, şunları kaydetti:

"Birçok mahalle, sokak ve caddede çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz. Kovid-19 süreciyle zorluklar yaşadık ancak kontrollü dönemle birlikte sosyal ve ticari hayat az da olsa canlandı. Zor zamanlar geçiriyoruz ama bu zor günler de elbet bitecek."

İş yeri sahipleri de duydukları memnuniyeti dile getirerek İlidi'ye teşekkür etti.