Son Dakika Haberleri: Bulanık Kaymakamı İlidi görevine başladı
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Bulanık Kaymakamı İlidi görevine başladı

1 saat önce

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Bulanık Kaymakamlığına atanan Mehmet İlidi görevine başladı.

Bulanık Kaymakamı İlidi görevine başladı, System.String[]

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Bulanık Kaymakamlığına atanan Mehmet İlidi görevine başladı.

İlçeye gelerek görevinin başına geçen Kaymakam İlidi, yaptığı açıklamada, kapılarının her zaman vatandaşa açık olacağını söyledi.

Vatandaşların tüm taleplerine cevap vereceklerini ifade eden İlidi, devlet ile vatandaş arasında iyi bir bağ kuracaklarını ifade belirtti.

Bulanık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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