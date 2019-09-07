Bulanık Kaymakamı İlidi görevine başladı

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Bulanık Kaymakamlığına atanan Mehmet İlidi görevine başladı.

İlçeye gelerek görevinin başına geçen Kaymakam İlidi, yaptığı açıklamada, kapılarının her zaman vatandaşa açık olacağını söyledi.

Vatandaşların tüm taleplerine cevap vereceklerini ifade eden İlidi, devlet ile vatandaş arasında iyi bir bağ kuracaklarını ifade belirtti.