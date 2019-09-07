Bulanık Kaymakamı İlidi görevine başladı
1 saat önce
Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Bulanık Kaymakamlığına atanan Mehmet İlidi görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:46 Kaynak: AA
Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Bulanık Kaymakamlığına atanan Mehmet İlidi görevine başladı.
İlçeye gelerek görevinin başına geçen Kaymakam İlidi, yaptığı açıklamada, kapılarının her zaman vatandaşa açık olacağını söyledi.
Vatandaşların tüm taleplerine cevap vereceklerini ifade eden İlidi, devlet ile vatandaş arasında iyi bir bağ kuracaklarını ifade belirtti.
Son Dakika: Bakan Pekcan: ABD ile ticaret hacmini artırmak için yol haritasını Salı günü netleştireceğiz 40 gün önce ölen vatandaşın mezarının baş kısmı, iki kez kazıldı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim yılına ilişkin tedbirleri açıkladı Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı tepkisi