Bulanık Kaymakamı İlidi, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, kentte başlatılan yol çalışmalarını inceledi.

İlidi, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ile parke taşı döşeme alanlarında incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Eski ve bozulan parke taşlarının sökülerek yerine yenilerinin döşendiğini belirten İlidi, ilçede yolların en büyük sorun olduğunu söyledi.

Belediye ve devletin bütün imkanlarını Bulanık halkının hizmetine sunduklarını ifade eden İlidi, şunları kaydetti:

"Amacımız bu halka hizmetin en iyisini götürmektir. Yağışlardan ve salgından dolayı ara verilen yol yapım çalışmalarına sezon sonuna kadar aralıksız devam edeceğiz. İlçenin alt ve üst yapısını en iyi seviyeye getirene kadar salgın sürecini de göz önünde tutarak çalışmalara yoğunluk vereceğiz. Şu ana kadar cadde, sokak ve mahallelerde 7 bin metre kare kilitli parke çalışmasının yaptık."