Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

İş yerlerini gezerek sorun ve talepleri dinleyen İlidi, her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.

Dile getirilen istek ve önerilerin kendileri için önemli olduğunu belirten İlidi, belediye çalışmaları hakkında iş yeri sahiplerine bilgi verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren iş yeri sahipleri de çalışmalarından dolayı İlidi'ye teşekkür etti.