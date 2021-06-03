Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, ilçede yapılan hizmetleri anlattı - Son Dakika

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ilçedeki kanat önderleriyle bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Daştan, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Belediyenin yaptığı hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren İlidi, ilçeye uzun yıllar hizmet veren hükümet konağı binasını depreme dayanıksız çıkması nedeniyle yıktıklarını, yeni yapılan hükümet konağının inşaatının devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan binanın en kısa zamanda tamamlanacağını ifade eden İlidi, şöyle konuştu:

"Bulanık Devlet Hastanesi karşındaki gençlik merkezinin kısa süre sonra faaliyete geçecek. Doğalgaz konusunda yüklenici firma şu anda çalışmalarına başladı. İnşallah 2022 yılında ilçemiz doğalgaz kullanımına başlayacak. Bulanık'ta daha önce yapılan ve hak sahiplerinden kimse kalmadığı için büyük oranda tahrip edilen TOKİ konutlarını 4 milyon lira harcayarak onardık. Buraların atıl duruma getirilmesine izin vermeyiz. Malazgirt-Bulanık Süt Üreticileri Birliği üzerinden geliştirilen proje ile şuanda Bulanık'ta günde 8 ton süt toplanıyor. Bu ciddi bir rakam. Hedefimiz günde 20 ton süt almak. İnşallah önümüzdeki günlerde bu hedefimize ulaşacağız."

Bazı köylerin içme suyuna kavuşacağını, proje kapsamında yapılan 23 kilometrelik ana ishale hattının bu yıl tamamlanacağını ifade eden İlidi, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Bulanık'a 285 bin metre kare parke taşı döşedik. Bir önceki dönemde ilçemizin alt yapı çalışmaları tamamlandı. İlçemizin neredeyse her noktasına alt yapı gitmiş durumda. Biz de şuan da üst yapıları yapıyoruz. Çalışmalar kapsamında genişlettiğimiz yollarda birçok cadde ve sokağa parke taşı döşedik. Geçen yıl 285 bin metre kare, bu yıl ise 50 bin metre kare kilitli parke taşı yapıldı. Aynı zamanda bu yerlerde elektrik tellerini de yer altına alarak hem daha güvenilir hale getiriyoruz hem de cadde ve sokaklarımıza daha güzel bir görünüm kazandırıyoruz. Yıkılan eski hükümet konağının bulunduğu alana kent meydanı yapacağız. Her kentin bir simgesi, bir meydanı var. Bulanık'ta böyle bir meydan yok. Biz Bulanık'a büyük bir meydan yapıyoruz ve bugünlerde bunun çalışmalarına başlıyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye spor komplekslerinin yapıldığını ve yeni projelerin hayata geçirildiğini anlatan İlidi, şunları kaydetti:

"Biz herkese hizmetlerimizi eşit şekilde götürmeye çalışıyoruz. Bizim ortak paydamız, yaşadığımız bu ilçe olmalıdır. İlçemizin sorunlarını elbette dile getireceğiz ancak yapılan yatırımları da destekleyeceğiz. İnancımız, Bulanık'ı hak ettiği yerlere getirebilmektir. Bu bağlamda sadece siyasiler ve devlet kanallarına işi bırakmak doğru bir anlayış değildir. Vatandaşlarımıza da çok iş düşüyor. Yaptığımız yatırımları koruması gerekiyor. İlçemizin tanıtımı ve kalkınması için elimizde ne imkan varsa kullanmaya hazırız."