Son Dakika Haberleri: Bulanık Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalçın Tunçel atandı
Son Dakika Güncel Bulanık Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalçın Tunçel atandı

Bulanık Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalçın Tunçel atandı

42 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Yalçın Tunçel vekaleten atandı.

Bulanık Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalçın Tunçel atandı, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Yalçın Tunçel vekaleten atandı.


Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in Siirt İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının ardından boşalan makama Şube Müdürü Yalçın Tunçel getirildi. Bulanık halkı tarafından tanınan ve kariyeriyle de vatandaşlar tarafından takdir edilen isim olan Tunçel, "Eğitim seviyesini en yüksek çıtaya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yıllardır eğitim camiasının içerisindeyim. 9 yıldır Bulanık'ta görev yapmaktayım. Okul idaresi ve şube müdürü görevlerinde bulundum. Bulanık'ı biliyorum, Bulanık'ın eğitimini, sorunlarını biliyorum. Tüm tecrübemizi Bulanık'a aktaracağız. Bulanık'ta eğitim çalışmalarını en verimli şekilde hedefe ulaştırmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Allah utandırmasın inşallah" dedi. - MUŞ

Bulanık, Siirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:16 Kaynak: İHA
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