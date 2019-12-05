Son Dakika Haberleri: Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel'den okul ziyareti
Son Dakika Güncel Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel'den okul ziyareti - Son Dakika

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel'den okul ziyareti

6 saat önce

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel'den okul ziyareti, System.String[]

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Tunçel, Akçaarmut, Günbatmaz, Erentepe, Kardelen, Esenlik köylerindeki okullar ile Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kız İmam Hatip Ortaokulu ve Bulanık İlkokulunu ziyaret etti.

Sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Tunçel, ara tatilin sona ermesiyle okul ziyaretlerine devam ettiğini söyledi.

İdarecilerinden okulların durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığını ifade eden Tunçel, "Öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledik. Daha sonra okulun öğretmenleriyle bir araya geldik. Toplantılarda eğitim öğretime dair fikir alışverişinde bulunduk. Okul ziyaretleri programımız devam edecek." diye konuştu.

Bulanık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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