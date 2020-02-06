Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel'den okul ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel'den okul ziyareti - Son Dakika

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel'den okul ziyareti

7 saat önce

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel'den okul ziyareti, System.String[]

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul müdüründen çalışmalar hakkında bilgi alan Tunçel, daha sonra öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

Tunçel, öğrenci, öğretmen ve velilerin emek sarf edecekleri, fedakarlıklarıyla donatacakları bir eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısının başladığını söyledi.

Ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Destekleme ve Yetiştirme Kursuna geçerek öğrencilerle sohbet eden Tunçel, devletin çocuklara ve gençlere her türlü desteği sağladığını, öğretmenlerin kursiyerlerin başarısı için gayret gösterdiğini belirtti.

Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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