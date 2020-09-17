Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel HEM kurslarını ziyaret etti - Son Dakika

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel HEM kurslarını ziyaret etti

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel HEM kurslarını ziyaret etti, System.String[]

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Tunçel, kursiyerlerle sohbet ederek başarı dileğinde bulundu.

Tunçel, devletin çocuklara ve gençlerine her türlü desteği sağladığını belirtti.

İlçede çok önemli kursların açıldığını ifade eden Tunçel, şöyle konuştu:

"Önceki yıllarda paralı eğitim için seçenek vardı ancak toplumda eşitçilik yaklaşımı güderek isteyen her öğrencinin ücretsiz kurs almasını sağlayan bir sistem geliştirildi. Öğretmenlerimiz de bu kurslara yoğun emek verip sizlerin başarısı için gayret gösteriyor. Ailelerinizin de beklentisi var. Bu beklentileri boşa çıkarmamalısınız. Çağın gerektirdiği şekilde kendinizi yeni mesleklere hazırlamalısınız. Daha fazla geç kalmadan şimdiden hedef belirleyerek çalışmalarınızı o yönde yapmalısınız."

Halk Eğitim Merkezi, Metin Bostancı, Bulanık, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel HEM kurslarını ziyaret etti - Son Dakika

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