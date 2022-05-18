Bulanık polisinden dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, iletişim yolu ile dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda telefonla dolandırıcılık, hırsızlık, internet yoluyla dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 15 Temmuz Parkı'nın önünde bulunan bankaların önünde ve çarşı merkezinde vatandaşlara yönelik bilgilendirmede bulunan Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, yaz aylarında yaşanabilecek hırsızlık olayları, telefonla dolandırıcılık, doğrudan dolandırıcılık, bisiklet hırsızlığı ve diğer olaylara karşı vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı.

Özellikle telefonla dolandırıcılık olaylarına değinen polis memurları, telefonla arayan şahısların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, aradıkları kişilere korku ve panik oluşturarak para veya altın gibi maddi istekte bulunduklarını dile getirerek, bu kişilere itibar etmeden derhal 155 Polis İmdat hattını aramalarını istediler. - MUŞ