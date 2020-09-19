Bulanık'ta "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Emin Acuner, günün anlamını belirten bir konuşmasında, şunları kaydetti:

"Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına müteakip, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve Gazilik unvanını verilmiş bu vesile ile bu gün Gaziler Günü olarak kabul edilmiştir. Ülkesine ve milletine adanmış kahramanlık ve cesaretine hayran kılınan şerefli gazilerimizin günü kutlu olsun. Milletin bağımsızlığımızı, vatanın milletin milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafıza etmek amacıyla vatanımızın her karış topağına kanlarını akıtan Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran gazilerimizi ve bu uğurda can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek onları şükranla minnetle anıyoruz."

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet İlidi, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, kurum amirleri, gaziler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.