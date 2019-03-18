Bulanık'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü
1 saat önce
Muş'un Bulanık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.
Muş
'un Bulanık
ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi
'nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi. Hükümet
Konağı önündeki Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Bulanık İlçe Kütüphanesinin konferans salonunda düzenlenen program, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Uğur Kaplan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmanın ardından şiirlerin okunması ve tiyatro gösterimiyle devam eden programda; 'Çanakkale Zaferi' konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Türker
ve İlçe Emniyet Müdür Mesut Irmak tarafından çeşitli hediyeler verildi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:24 Kaynak: İHA
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