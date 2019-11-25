Son Dakika Haberleri: Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Halk Kütüphanesi salonunda devam etti.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ergen, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada, sevgi, ilgi, bilgi ve sabırla insan yetiştiren öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmen olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Ergen, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri saygı ve rahmetle anıyor, görevi başındaki tüm öğretmenlere ve ailelerine sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.

Aday öğretmen Huma Zabun da öğretmenliğin bir sanat olduğunu belirterek, "Öğretmenler sorunun değil çözümün parçası olur. Dolayısıyla tecrübeli öğretmenler bizim gibi yeni öğretmenlere davranışlarıyla, tecrübeleriyle yol gösterici olurlar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu ve sinevizyon gösterisinin sunuldu programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Kompozisyon, resim ve şiir alanında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Emniyet Müdür Vekili Mustafa Daştan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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