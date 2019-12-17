Bulanık'ta 250 öğrenciye mont ve bot yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta 250 öğrenciye mont ve bot yardımı - Son Dakika

Bulanık'ta 250 öğrenciye mont ve bot yardımı

6 saat önce

Bulanık ilçesinde hayırsever iş insanı Esat Kara, ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

Bulanık'ta 250 öğrenciye mont ve bot yardımı, System.String[]

Bulanık ilçesinde hayırsever iş insanı Esat Kara, ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

İş insanı Kara tarafından gönderilen bot ve montlar, Bulanık Adıvar Köyü İlk ve Ortaokulu'nda 250 öğrenciye dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tuncel, yaptığı açıklamada, yardımlarından dolayı Kara'ya teşekkür ederek, "Çocuklarımız bu kışı daha iyi geçirecek ve üşümeyecekler. İş insanı Kara, yine 250 öğrenciye yardım gönderecek." dedi.

Kara ise herkesin gücü oranında ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Öğrenciler ise kendilerine kışlık bot ve mont yardımında bulunan hayırsever Kara'ya teşekkür etti.

Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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