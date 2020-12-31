Bulanık'ta 3 okulda tasarım ve beceri atölyeleri kuruldu - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesindeki okullarda geçen yıl yapımına başlanan tasarım ve beceri atölyeleri tamamlandı.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarda tasarım atölyelerinin sayılarını artırdıklarını söyledi.

Atölyelerin öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacağını ifade eden Tunçel, şöyle konuştu:

"Atölyelerde yapılan çalışmalar kültür, sanat, bilim ve hayat becerilerinde çocuklarımıza geniş bir bakış açısı sunacaktır. Bu atölyeler öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine fırsat vermek açısından önemli. Burada yapılacak beceri temelli çalışmalar bütün derslerle doğrudan ilgili ve bağlantılı. Tasarım ve beceri atölyeleri, öğrencilerin dersleri hayatla bağlantılı hale getirmesinde fırsat sağlayacaktır. Atölyelerin kurulmasında emeği geçen okul müdürlerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ederim."