Bulanık'ta 35 Çiftçiye 175 Büyükbaş Hayvan Dağıtıldı
43 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Genç Çiftçi" projesi kapsamında Muş'un Bulanık ilçesinde 35 çiftçiye 175 büyükbaş hayvan dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Genç
Çiftçi" projesi kapsamında Muş
'un Bulanık
ilçesinde 35 çiftçiye 175 büyükbaş hayvan dağıtıldı.
Bulanık Tarım ve Orman Müdürü Cem Canol, yaptığı açıklamada, "Genç Çiftçi" projesi kapsamında 35 çiftçiye 175 büyükbaş hayvan dağıttıklarını söyledi.
Canol, "Amacımız tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesidir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:12 Kaynak: AA
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