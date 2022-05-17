Bulanık'ta "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesindeki Murat Anadolu Lisesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

Okulun bahçesinde düzenlenen sergisinin açılışında konuşan İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin vizyonunu genişlettiğini belirtti.

Tefek, "Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin ileriye farklı bir gözle bakmalarını sağlayarak, bakış açılarını zenginleştiriyor. Çocuklarımızı bir şeyler yapmanın sevinci içinde gördüm. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu tür etkinliklerin de devamını diliyorum." dedi.

Murat Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Karansoy ve okul yöneticileri, amaçlarının öğrencileri zihin çalışmalarına yönlendirmek ve sosyal yönlerini kuvvetlendirmek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, Esnaf ve Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Tahsin Öndül, okul yöneticileri, veliler ve vatandaşlar katıldı.