Bulanık'ta 5 bin dönüm alana ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı - Son Dakika

Bulanık'ta 5 bin dönüm alana ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı

Tarım ve Hayvancılığın yaygın yapıldığı illerden Muş'ta ayçiçeği yetiştiren çiftçiler, mevsimlik tarım işçileriyle hasada başladı.

Bulanık'ta 5 bin dönüm alana ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı, System.String[]

Tarım ve Hayvancılığın yaygın yapıldığı illerden Muş'ta ayçiçeği yetiştiren çiftçiler, mevsimlik tarım işçileriyle hasada başladı.

Son yıllarda devlet destekli projelerle tarımda üretimin arttığı Bulanık ilçesinde çiftçiler ilkbaharda ektikleri ayçiçeklerini hasat etmenin heyecanını yaşıyor.

Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, bu sene yapılan hasattan ve ürün kalitesinden memnun olduklarını söyledi.

Siyah ve yağlı çekirdek üretimi yaptıklarını belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

"Kaliteli tohum kullanımı ve topraklarımızın bereketli olması dolayısıyla bereketli hasat yapıyoruz. Emeğimizin karşılığını alacağımız için sevinçliyiz. Bu yıl ilçemizde bin dönüm yağlık ayçiçeği, 4 bin dönüm de çerezlik ayçiçeği ekildi. Bunlar hem çiftçi hem de ülke ekonomisi için büyük bir katkı sağlar. Çiftçilerimize imkanlar sunulursa çok değişik ürünleri yetiştireceklerine inanıyorum. Tohum ekiminden hasat dönemine kadar yüzlerce vatandaşımız bu tarlalarda çalışarak evlerine ekmek götürüyor. Atıl durumdaki sulama kanallarının bakım ve onarımının yapılması gerekir. Sulu tarım arazilerimizi artırdığımızda hem üründeki rekolte hem de ürün çeşitliliğimiz artacaktır."

İşçilerden Aleyna Bingöl ise ailesiyle birlikte çalışarak geçimlerini sağladıklarını dile getirdi.

Sabah erken saatlerde işe başladıklarını belirten Bingöl, "Saatlerce kızgın güneşin altında çalışıyoruz. Yorulmaktan şikayet etmiyoruz. Hatta iş imkanı bulduğumuz için mutlu oluyoruz. Ayçiçeği hasadında bir çok kadın çalışıyor. Burada çalışan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor." dedi.

Bulanık, Tarım, Hasat, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık'ta 5 bin dönüm alana ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı - Son Dakika

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