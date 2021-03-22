Muş'ta aralarında husumet olan iki aile barıştırıldı - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde, 5 yıl önce çıkan kavgada bir kişinin ölümü sonucu aralarında husumet başlayan iki aile barıştırıldı.

Karacaören köyünde akraba olan Köylü aileleri arasındaki husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle giderildi.

Hz. Ömer Camisi'nde düzenlenen barış töreninde konuşan İlçe Müftüsü Murat Karanci, ilçede görev yaptığı 3 yıllık sürede aileler arasındaki birçok husumeti barışla sonuçlandırdıklarını söyledi.

Bu tür sorunların barışla son bulmasının toplumu da mutlu ettiğini belirten Karanci, "Bu güzel günde bizleri bir araya getiren başta kıymetli büyüklerimiz olmak üzere emeği geçenlere ve en önemlisi iki ailemizin büyüklerine şükranlarımı arz ediyorum. Aile büyükleri bu işin başını çekmezse, elleri kavuşturup Allah'ın emrine ve efendimizin sünnetine uyacağız demeseler bir araya gelmezdik. Önemli olan tövbe etmek, pişman olmaktır. Biz müminlere düşen görev, tarafları barıştırmak ve bir araya getirmektir. Hepimiz kardeşiz." diye konuştu.

Kanaat önderi Alirıza Seydagil de iki aile arasındaki husumetin sona erdirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından tokalaşıp birbirlerine sarılan aile fertleri, barış yemini ederek Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.

Törene, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Sadrettin Arslan, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri katıldı.